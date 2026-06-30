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يومي تكشف جنس مولودها الأول بعد أشهر من التكهنات
يومي تكشف جنس مولودها الأول بعد أشهر من التكهنات
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يومي تكشف جنس مولودها الأول بعد أشهر من التكهنات

فن

2026-06-30 | 03:42
يومي تكشف جنس مولودها الأول بعد أشهر من التكهنات
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Aljadeed
يومي تكشف جنس مولودها الأول بعد أشهر من التكهنات

حسمت المؤثرة اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم "الدكتورة يومي"، الجدل الدائر حول جنس جنينها، بعد أشهر من التكهنات التي رافقت إعلان حملها الأول، كاشفةً أنها تنتظر مولودًا ذكرًا.

وشاركت يومي عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من جلسة تصوير خاصة بالحمل، ظهرت خلالها بإطلالة كاملة باللون الأزرق، في إشارة واضحة إلى جنس المولود. وأرفقت المنشور بتعليق باللغة الإنجليزية جاء فيه: "The universe whispered... and it was him"، في رسالة مؤثرة أعلنت من خلالها للمرة الأولى أنها تنتظر صبيًا.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الإعلان، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها ولطفلها الصحة والسلامة، ومعبّرين عن سعادتهم بهذه المرحلة الجديدة في حياتها.

وكانت الدكتورة يومي قد أثارت قبل ساعات من الإعلان موجة من التكهنات، بعدما نشرت صورة لوحة فنية تظهر امرأة برفقة طفل وطفلة، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها تنتظر توأمًا، إلا أنها التزمت الصمت إلى أن كشفت رسميًا أنها تنتظر طفلًا ذكرًا.

يُذكر أن يومي كانت قد أعلنت حملها رسميًا في مايو 2026، بعد أشهر من إخفائه، مستعينة بإطلالات فضفاضة وزوايا تصوير مدروسة أبقت الخبر بعيدًا عن الأنظار، قبل أن تشارك جمهورها لاحقًا تفاصيل هذه المرحلة، وصولًا إلى الكشف عن جنس مولودها الأول.

 

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