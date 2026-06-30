وفاة نجمة ”ليلو و ستيتش” ديفاي تشيس عن 35 عاماً

توفيت الممثلة ديفاي تشيس عن عمر ناهز 35 عاماً، وفق ما أفاد به تقرير في ، بعدما اشتهرت بأدوارها في The Ring وDonnie Darko، إلى جانب أدائها الصوتي لشخصية ليلو في Lilo & Stitch.



وبحسب التقرير، توفيت تشيس في 16 يونيو/حزيران 2026 داخل أحد مستشفيات ، فيما سُجلت الوفاة على أنها طبيعية، مع الإشارة إلى أن تعاطي المخدرات المزمن كان من العوامل الصحية المصاحبة.



في المقابل، نقلت تقارير إعلامية عن مدير أعمالها، جون رايان ، أن وفاتها جاءت نتيجة تسمم في عقب إصابتها بالتهاب السحايا، ما أثار تضارباً في المعلومات الأولية حول السبب الدقيق للوفاة.



وكشف والدها، جون ديفيد شوالير، في تصريحات صحفية، أن ابنته كانت تعيش ظروفاً معيشية صعبة قبل وفاتها، إذ كانت بلا مأوى في لوس أنجلوس وتقيم مع صديقها، مشيراً إلى أن حياتها شهدت تراجعاً تدريجياً من النجومية التي بدأت منذ طفولتها.



واستهلت ديفاي تشيس مسيرتها الفنية في سن السابعة، قبل أن تحقق شهرة عام 2001 من خلال فيلم Donnie Darko، ثم رسخت مكانتها في السينما العالمية عام 2002 بتجسيدها شخصية “سامارا مورغان” في The Ring، كما حصدت جائزة لأفضل أداء شرير عام 2003، وحققت نجاحاً كبيراً أيضاً بأدائها الصوتي لشخصية ليلو في Lilo & Stitch، قبل مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأخرى.