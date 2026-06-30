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تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر بسبب وعكة صحية.. والبراءة تقترب
تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر بسبب وعكة صحية.. والبراءة تقترب
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تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر بسبب وعكة صحية.. والبراءة تقترب

فن

2026-06-30 | 06:50
تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر بسبب وعكة صحية.. والبراءة تقترب
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Aljadeed
تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر بسبب وعكة صحية.. والبراءة تقترب

أجّل قاضي المحكمة العسكرية في لبنان، العميد وسيم فياض، جلسة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، إلى موعد لاحق، بعدما تعذر حضوره إثر تعرضه لعارض صحي طارئ.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى تسعة شهود إضافيين في قضية أحداث "معركة عبرا" التي وقعت عام 2013، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب صدور قرار ببراءته من تهمة قتال الجيش اللبناني، بعدما جاءت إفادات عدد من شهود الدفاع لصالحه.

وخلال جلسة سابقة، أكد ثلاثة عمداء متقاعدون في الجيش اللبناني، إلى جانب أحد مرافقي فضل شاكر، أن الفنان لم يشارك في المعارك، ولم يثبت تورطه في تمويل أو دعم مجموعة الشيخ أحمد الأسير، مشيرين إلى أن مرافقيه كانوا مكلفين بحمايته الشخصية فقط.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن إعلان براءة فضل شاكر من هذه التهمة بات قريباً، ما لم يقدم الادعاء العام أدلة جديدة، وهو أمر يُعد مستبعداً في ظل الإفادات المقدمة، علماً أن المحكمة العسكرية كانت قد برأته من هذه التهمة في عام 2018.

في المقابل، قد يسرّع الوضع الصحي للفنان إجراءات البت بطلب إخلاء سبيله، بعدما وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الطلب المقدم من محاميته، استناداً إلى تقرير طبي رسمي أكد حاجته إلى متابعة العلاج بسبب معاناته من مرض السكري، وضعف في عضلة القلب، إضافة إلى مشاكل في البصر، فيما يبقى القرار النهائي بيد رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.

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