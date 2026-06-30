تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر بسبب وعكة صحية.. والبراءة تقترب

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى تسعة شهود إضافيين في قضية أحداث "معركة " التي وقعت عام 2013، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب صدور قرار ببراءته من تهمة قتال ، بعدما جاءت إفادات عدد من شهود الدفاع لصالحه.

وخلال جلسة سابقة، أكد ثلاثة متقاعدون في الجيش اللبناني، إلى جانب أحد مرافقي فضل شاكر، أن الفنان لم يشارك في المعارك، ولم يثبت تورطه في تمويل أو دعم مجموعة الشيخ ، مشيرين إلى أن مرافقيه كانوا مكلفين بحمايته الشخصية فقط.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن إعلان براءة فضل شاكر من هذه التهمة بات قريباً، ما لم يقدم الادعاء العام أدلة ، وهو أمر يُعد مستبعداً في ظل الإفادات المقدمة، علماً أن كانت قد برأته من هذه التهمة في عام 2018.

في المقابل، قد يسرّع الوضع الصحي للفنان إجراءات البت بطلب إخلاء سبيله، بعدما وافق لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الطلب المقدم من محاميته، استناداً إلى تقرير طبي رسمي أكد حاجته إلى متابعة العلاج بسبب معاناته من مرض السكري، وضعف في عضلة القلب، إضافة إلى مشاكل في البصر، فيما يبقى القرار النهائي بيد رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم .