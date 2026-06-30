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سابين نحاس تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة نجل نورا رحال وتنهار باكية
سابين نحاس تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة نجل نورا رحال وتنهار باكية
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سابين نحاس تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة نجل نورا رحال وتنهار باكية

فن

2026-06-30 | 07:33
سابين نحاس تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة نجل نورا رحال وتنهار باكية
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Aljadeed
سابين نحاس تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة نجل نورا رحال وتنهار باكية

كشفت صانعة المحتوى سابين نحاس، شقيقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، تفاصيل مؤثرة عن وفاة أليكس، نجل الفنانة السورية نورا رحال، خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه متأثرة إلى حد البكاء وهي تتحدث عن صديقتها المقربة وعن اللحظات الصعبة التي تعيشها العائلة بعد الفاجعة.

وقالت سابين إن نورا رحال تعيش أصعب أيام حياتها، مؤكدة أن فقدان الابن هو من أقسى الابتلاءات التي يمكن أن تواجهها أي أم، مشيرة إلى أن أليكس كان سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والعشرين الأسبوع المقبل، وأن والده وجميع أفراد العائلة يعيشون حالة من الحزن، إلا أن وجع الأم يبقى الأكبر، داعية الله أن يمنح نورا الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة.

كما كشفت تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة أليكس، موضحة أنه تعرّض لإصابة بعدما ارتطمت قدمه بزجاج مكسور، ما تسبب بقطع أحد الشرايين الرئيسية وحدوث نزيف حاد بلغ نحو أربعة ليترات ونصف الليتر من الدم. وأضافت أنه خرج من المنزل وهو لا يزال واعيًا، وكان يقفز على قدم واحدة حتى وصل إلى السيارة، قبل نقله إلى المستشفى، حيث حاول الأطباء إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة بعد فشل محاولات السيطرة على النزيف.

وبين دموعها، وجّهت سابين الشكر لكل من قدّم التعازي وساند العائلة، مؤكدة أن علاقتها بنورا رحال تتجاوز حدود الصداقة، وقالت: "أنا مش بس صديقتها... نورا شقفة من قلبي، وأنا عرّابة ابنها"، قبل أن تنهار بالبكاء وهي تدعو لها بالصبر.

من جهتها، أعلنت نورا رحال تفاصيل مراسم الصلاة والعزاء، موضحة أن الصلاة لراحة نفس ابنها أليكس ستُقام في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في الرابية – المطيلب، مع استقبال المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يُقام مجلس عزاء آخر يوم الجمعة في دمشق، كما طلبت العائلة استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.

وكانت نورا رحال قد نعت ابنها بكلمات مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيها: "مَن آمن بي، وإن مات، فسيحيا"، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من الفنانين والجمهور الذين حرصوا على تقديم التعازي والدعاء لها بالصبر والسلوان.

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