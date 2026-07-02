مي عمر تحسم حقيقة خلافها مع ياسمين عبدالعزيز

وشاركت مي عمر الملصق الدعائي للفيلم عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، وحرصت على تهنئة بطلي العمل، وكتبت: “مبروك أخويا الجدع والنجم الكبير أحمد
السقا الساموراي، والنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز
اللي كلنا بنحب أفلامها.”
كما أعربت عن أمنياتها بتحقيق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مضيفة: “إن شاء الله
الفيلم يكسر الدنيا، وأنا أول واحدة متحمسة أتفرج عليه.”
وجاءت رسالة مي عمر بعد أشهر من تداول شائعات تحدثت عن وجود خلاف ومنافسة بينها وبين ياسمين عبد العزيز
، على خلفية سباق دراما رمضان
الماضي، والنقاشات التي رافقت نسب المشاهدة والأعمال الأكثر نجاحًا خلال الموسم، لتأتي رسالتها الأخيرة
وتؤكد أجواء الود والزمالة بين النجمتين.