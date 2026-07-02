مي عمر تحسم حقيقة خلافها مع ياسمين عبدالعزيز

أنهت الفنانة مي عمر الجدل الدائر حول وجود خلاف بينها وبين الفنانة ياسمين ، بعدما وجهت لها رسالة دعم علنية بالتزامن مع اقتراب طرح فيلمها الجديد “خلي بالك على نفسك”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان السقا.





وشاركت مي عمر الملصق الدعائي للفيلم عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، وحرصت على تهنئة بطلي العمل، وكتبت: “مبروك أخويا الجدع والنجم الكبير السقا الساموراي، والنجمة الكبيرة ياسمين اللي كلنا بنحب أفلامها.”

كما أعربت عن أمنياتها بتحقيق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مضيفة: “إن شاء الفيلم يكسر الدنيا، وأنا أول واحدة متحمسة أتفرج عليه.”



وجاءت رسالة مي عمر بعد أشهر من تداول شائعات تحدثت عن وجود خلاف ومنافسة بينها وبين ياسمين عبد ، على خلفية سباق دراما الماضي، والنقاشات التي رافقت نسب المشاهدة والأعمال الأكثر نجاحًا خلال الموسم، لتأتي رسالتها وتؤكد أجواء الود والزمالة بين النجمتين.