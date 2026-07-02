نجم هوليوود داني غلوفر يعلن إصابته بألزهايمر للمرة الأولى

وجاء إعلان النجم البالغ من العمر 79 عامًا خلال مقابلة مع برنامج Today على شبكة NBC، تحدث فيها بصراحة عن حالته الصحية، موضحًا أنه تلقى تشخيص إصابته بألزهايمر قبل عدة سنوات، بعد فترة قصيرة من حصوله على جائزة Jean Hersholt Humanitarian Award الإنسانية.

وقال إنه بدأ يلاحظ تغيرات واضحة في قدرته على استرجاع الذكريات، إلى جانب تباطؤ في الحركة والنطق، مضيفًا أنه يدرك أن المرض سيتطور مع مرور الوقت، لكنه يحاول التعايش معه بأفضل طريقة ممكنة.

وتزامن ظهور غلوفر التلفزيوني مع تصدره غلاف مجلة People، حيث كشفت ابنته مانديسا غلوفر أن والدها قرر الحديث علنًا عن إصابته حتى يروي قصته بنفسه، قبل أن يؤثر المرض بشكل أكبر في ذاكرته وقدرته على تجربته.

وأوضحت أن أفراد العائلة لاحظوا في البداية نسيانه بعض التفاصيل والقصص التي كان يرويها باستمرار، إلا أنهم قرروا الوقوف إلى جانبه ودعمه في جميع مراحل المرض.

ورغم إصابته، شدد غلوفر على أنه لا ينظر إلى ألزهايمر باعتباره نهاية لمسيرته أو لحياته، مؤكداً أنه ما زال يمتلك الدافع لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال: "لا أشعر أبداً أن هذه نهاية حياتي، فما زالت لدي ابنتي وأصدقائي، وما زال هناك الكثير من العمل الذي أريد القيام به."

كما أعلن عزمه التعاون مع جمعية ألزهايمر للمساهمة في رفع مستوى الوعي حول المرض، ودعم المصابين وعائلاتهم، والمساعدة في نشر المعلومات المتعلقة بطرق التعايش معه.

ويُعد داني غلوفر من أبرز نجوم ، وحقق شهرة عالمية من خلال تجسيده شخصية "روجر مورتو" في سلسلة أفلام Lethal Weapon إلى جانب ، كما شارك في أعمال سينمائية بارزة، منها The Color Purple وDreamgirls وThe Royal Tenenbaums، ويستعد للاحتفال بعيد ميلاده الثمانين في الثاني والعشرين من يوليو الجاري.