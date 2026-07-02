تايلور سويفت تفرض قواعد صارمة في حفل زفافها من ترافيس كيلسي

وبحسب مجلة "People"، سيتعين على جميع الضيوف تسليم هواتفهم المحمولة فور وصولهم إلى مكان الحفل، وذلك لمنع التقاط الصور أو تصوير مقاطع الفيديو أو تسريب أي تفاصيل من المناسبة، التي تُعد من أكثر حفلات الزفاف المنتظرة هذا العام.

ولم تقتصر التعليمات على منع الهواتف، إذ طلب العروسان من المدعوين الالتزام بملابس رسمية وفق قواعد "Black Tie"، حيث سيُطلب من الرجال ارتداء بدلات التوكسيدو، بينما ترتدي السيدات فساتين سهرة رسمية بما يتناسب مع أجواء الحفل.

كما فاجأ المدعوين بطلب آخر، يتمثل في عدم إحضار أي هدايا زفاف، وهو ما كشفه لاعب فريق سان فرانسيسكو 49رز كيتل، مؤكداً أن هذا الطلب ورد بوضوح في دعوات الحفل.

ومن المنتظر أن يُقام الزفاف في قاعة ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك، وسط إجراءات مشددة وتحضيرات متواصلة، بعدما رُصدت فرق العمل وهي تنقل المعدات والتجهيزات إلى داخل القاعة خلال الأيام الماضية.

وسيحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، بينهم إد شيران، وغراهام نورتون، وزوي كرافيتز، وسوكي ووترهاوس، وستيفي نيكس، والمنتج جاك أنتونوف، إلى جانب كانساس سيتي تشيفز آندي ريد وعدد من لاعبي ، فيما يتوقع أن يتراوح عدد الضيوف بين 500 و1000 شخص.

ورغم الاهتمام الإعلامي العالمي الكبير، يواصل تايلور سويفت وترافيس كيلسي التكتم على تفاصيل كثيرة تتعلق بالاحتفال، في محاولة للحفاظ على خصوصية واحدة من أكثر المناسبات المنتظرة في عالم الفن والترفيه.