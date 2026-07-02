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لبلبة تكشف سر عدم زواجها بعد حسن يوسف وما علاقة عادل إمام؟
لبلبة تكشف سر عدم زواجها بعد حسن يوسف وما علاقة عادل إمام؟
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لبلبة تكشف سر عدم زواجها بعد حسن يوسف وما علاقة عادل إمام؟

فن

2026-07-02 | 09:11
لبلبة تكشف سر عدم زواجها بعد حسن يوسف وما علاقة عادل إمام؟
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Aljadeed
لبلبة تكشف سر عدم زواجها بعد حسن يوسف وما علاقة عادل إمام؟

كشفت الفنانة المصرية لبلبة عن السبب الحقيقي وراء عدم زواجها مرة أخرى بعد انفصالها عن الفنان الراحل حسن يوسف، مؤكدة أنها تلقت أكثر من عرض للزواج، لكنها فضلت الاستمرار في مسيرتها الفنية على حساب حياتها الشخصية.

وخلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد، أوضحت لبلبة أن الزواج لم يكن غائبًا عن حياتها بعد الانفصال، بل إن الفرصة سنحت لها أكثر من مرة، إلا أن انشغالها الكامل بالفن حال دون إتمام تلك الزيجات.

وقالت: "كان ممكن يكون في جوازة تانية وتالتة، لكن انشغلت واديت كل روحي للفن، والسنين جريت".

وكشفت أن اثنين ممن تقدموا للارتباط بها وضعا شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، وهو اعتزالها التمثيل، الأمر الذي رفضته بشكل قاطع، لأنها لم تكن مستعدة للتخلي عن المهنة التي كرست لها حياتها منذ طفولتها.

وأضافت أن أحدهما استغرب طبيعة عملها الفني، متسائلًا: "إزاي مراتي تتصور وعادل إمام يحضنها؟"، في إشارة إلى المشاهد التي جمعتها بعدد من نجوم السينما المصرية، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام.

وأكدت لبلبة أن الفن لم يكن مجرد مهنة بالنسبة إليها، بل كان شغفها الأول، لذلك اختارت مواصلة مشوارها الفني بدلاً من الدخول في علاقة تتطلب منها التخلي عن حلمها.

وتعد لبلبة واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، إذ بدأت مشوارها الفني وهي طفلة، وقدمت عشرات الأفلام والأعمال الناجحة، كما جمعتها شراكة فنية طويلة مع عادل إمام في عدد من أبرز الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

 
 

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