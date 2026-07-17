اعتقال بطل مسلسل “المؤسس عثمان" النجم التركي بوراك تشيليك بتهمة التعاطي

قطع الممثل تشيليك إجازته الصيفية في مدينة أنطاليا، وعاد بصورة عاجلة إلى إسطنبول الخميس، بعد صدور قرار بتوقيفه في إطار تحقيقات تجريها السلطات بشأن شبهات مرتبطة بمواد محظورة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، غادر تشيليك مدينة أنطاليا برفقة أفراد أسرته قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، متوجهاً إلى إسطنبول، حيث فور وصوله إلى التوجه برفقة محاميه إلى مقر قيادة الدرك ، من أجل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق.

وأثارت عودته المفاجئة اهتماماً واسعاً في الصحافة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن التطورات جاءت بالتزامن مع انتظار زوجته ومديرة أعماله إيجه بايراك مولودهما الجديد.

وأفادت تقارير محلية بأن الجهات المختصة أحالت الممثل التركي إلى المحكمة بعد الانتهاء من الإجراءات والتحقيقات الأولية، إلى جانب 16 شخصاً آخرين شملهم الملف نفسه.

وحتى الآن، لم تكشف السلطات المختصة عن تفاصيل رسمية كافية بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى تشيليك بصورة فردية، كما لم يتضح وضعه القانوني النهائي أو ما إذا كانت المحكمة ستقرر توقيفه احتياطياً أو إطلاق سراحه مع اتخاذ تدابير قضائية بحقه.

ولا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف الجهات القضائية المختصة، فيما لا تعني إجراءات التوقيف أو الإحالة إلى المحكمة ثبوت الاتهامات أو صدور إدانة بحق أي من المشمولين في القضية، إلى حين استكمال التحقيقات وصدور القرارات القضائية النهائية.

ويُعد تشيليك من الوجوه المعروفة في الدراما التركية خلال السنوات ، بعدما تمكن من الانتقال من عالم الأزياء وعروض الموضة إلى مجال التمثيل، محققاً حضوراً لافتاً في عدد من المسلسلات الجماهيرية.