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وفاة تشاك راسل مخرج «The Mask» وصانع نجومية كبار هوليوود عن 74 عامًا
وفاة تشاك راسل مخرج «The Mask» وصانع نجومية كبار هوليوود عن 74 عامًا
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وفاة تشاك راسل مخرج «The Mask» وصانع نجومية كبار هوليوود عن 74 عامًا

فن

2026-07-25 | 09:23
وفاة تشاك راسل مخرج «The Mask» وصانع نجومية كبار هوليوود عن 74 عامًا
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Aljadeed
وفاة تشاك راسل مخرج «The Mask» وصانع نجومية كبار هوليوود عن 74 عامًا

غيب الموت المخرج والكاتب والمنتج السينمائي الأميركي تشاك راسل، عن عمر ناهز 74 عامًا، داخل منزله في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، في رحيل مفاجئ أثار الحزن في الأوساط الفنية، فيما لم يُكشف رسميًا حتى الآن عن السبب المحدد للوفاة.

وترك راسل بصمة بارزة في عالم السينما، خصوصًا من خلال أفلام الرعب والكوميديا والحركة، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال التي تحولت إلى علامات بارزة في تاريخ هوليوود، وفي مقدمتها فيلم «The Mask» الذي عُرض عام 1994.

وساهم الفيلم في ترسيخ النجومية العالمية للممثل جيم كاري، كما شكّل أول ظهور سينمائي للنجمة كاميرون دياز، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بفضل المزج بين الكوميديا والمؤثرات البصرية المبتكرة، وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار في فئة أفضل مؤثرات بصرية.

كما أخرج تشاك راسل فيلم «The Scorpion King» عام 2002، الذي منح دواين جونسون، المعروف بلقب «ذا روك»، أول بطولة سينمائية مطلقة في مسيرته، وأسهم في انتقاله من عالم المصارعة إلى صفوف أبرز نجوم السينما العالمية.

وتضم مسيرته مجموعة من الأفلام الشهيرة، من بينها «A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors» و«The Blob» و«Eraser» من بطولة أرنولد شوارزنيغر، إلى جانب «I Am Wrath» مع جون ترافولتا و«Paradise City» الذي جمع ترافولتا ببروس ويليس.

وعُرف راسل بأسلوبه المميز في تقديم أعمال تجمع بين التشويق والفكاهة والمؤثرات البصرية، تاركًا إرثًا سينمائيًا امتد لعقود، وأسهم خلاله في تقديم عدد من أبرز نجوم هوليوود إلى الجمهور العالمي.

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