وفاة تشاك راسل مخرج «The Mask» وصانع نجومية كبار هوليوود عن 74 عامًا

وترك راسل بصمة بارزة في عالم السينما، خصوصًا من خلال أفلام الرعب والكوميديا والحركة، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال التي تحولت إلى علامات بارزة في تاريخ ، وفي مقدمتها فيلم «The Mask» الذي عُرض عام 1994.

وساهم الفيلم في ترسيخ النجومية العالمية للممثل جيم كاري، كما شكّل أول ظهور سينمائي للنجمة دياز، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بفضل المزج بين الكوميديا والمؤثرات البصرية المبتكرة، وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار في فئة أفضل مؤثرات بصرية.

كما أخرج راسل فيلم «The Scorpion King» عام 2002، الذي منح دواين ، المعروف بلقب «ذا روك»، أول بطولة سينمائية مطلقة في مسيرته، وأسهم في انتقاله من عالم المصارعة إلى صفوف أبرز نجوم السينما العالمية.

وتضم مسيرته مجموعة من الأفلام الشهيرة، من بينها «A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors» و«The Blob» و«Eraser» من بطولة أرنولد شوارزنيغر، إلى جانب «I Am Wrath» مع جون ترافولتا و«Paradise City» الذي جمع ترافولتا ببروس ويليس.

وعُرف راسل بأسلوبه المميز في تقديم أعمال تجمع بين التشويق والفكاهة والمؤثرات البصرية، تاركًا إرثًا سينمائيًا امتد لعقود، وأسهم خلاله في تقديم عدد من أبرز نجوم هوليوود إلى الجمهور العالمي.