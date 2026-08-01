“ذكية جداً ومميزة”.. أنس فخري يتغزّل بـ هيفاء وهبي وهذا ما قاله عن هؤلاء الفنانين

في حلقة وجريئة من بودكاست #سقف_عالي، يستضيف الإعلامي حويك الفنان أنس ، الذي يتحدث بصراحة عن ثقل اسم والده، الكبير فخري، ويجيب عمّا إذا كان قد دفع ثمن هذا الإرث في مسيرته الفنية، وسط مواجهة مباشرة وعالية السقف على .

ويدافع أنس عن انتقاداته لبعض الفنانين، مؤكداً أنها تنطلق من معرفته بفن القدود، لا لمجرد كونه ابن فخري. في المقابل، يطرح حويك أسئلة جريئة حول التغيّر في شخصيته والاتهامات التي طالته بالتكبّر والتعالي، ما يدفعه إلى الرد بانفعال على الصورة التي كوّنها البعض عنه.

وتفتح الحلقة الملف العائلي لأنس فخري، فيحسم موقفه من إخوته، ويتحدث بصراحة عن حياته الخاصة، معترفاً بأنه تسرّع في الزواج. كما يستعيد المرحلة الصعبة من مرض والده، ويوجّه إليه رسالة مؤثرة تكشف جانباً إنسانياً من علاقتهما.

وفي مواقف وطنية وفنية صريحة، يتحدث أنس فخري عن وسوريا، ويفتح ملفات فنية حساسة، ويعبّر بجرأة عن رأيه في عدد من الفنانين.

شاهدوا الحلقة الكاملة من بودكاست #سقف_عالي مع جوزيف حويك، واكتشفوا أبرز اعترافات أنس فخري ومواقفه العائلية والفنية والوطنية، في حوار صريح ومواجهة ستثير الكثير من .



