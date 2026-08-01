أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
“ذكية جداً ومميزة”.. أنس فخري يتغزّل بـ هيفاء وهبي وهذا ما قاله عن هؤلاء الفنانين
“ذكية جداً ومميزة”.. أنس فخري يتغزّل بـ هيفاء وهبي وهذا ما قاله عن هؤلاء الفنانين
A-
A+

“ذكية جداً ومميزة”.. أنس فخري يتغزّل بـ هيفاء وهبي وهذا ما قاله عن هؤلاء الفنانين

فن

2026-08-01 | 02:00
“ذكية جداً ومميزة”.. أنس فخري يتغزّل بـ هيفاء وهبي وهذا ما قاله عن هؤلاء الفنانين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
“ذكية جداً ومميزة”.. أنس فخري يتغزّل بـ هيفاء وهبي وهذا ما قاله عن هؤلاء الفنانين

في حلقة جديدة وجريئة من بودكاست #سقف_عالي، يستضيف الإعلامي جوزيف حويك الفنان أنس فخري، الذي يتحدث بصراحة عن ثقل اسم والده، الكبير صباح فخري، ويجيب عمّا إذا كان قد دفع ثمن هذا الإرث في مسيرته الفنية، وسط مواجهة مباشرة وعالية السقف على الهواء.

ويدافع أنس فخري عن انتقاداته لبعض الفنانين، مؤكداً أنها تنطلق من معرفته بفن القدود، لا لمجرد كونه ابن صباح فخري. في المقابل، يطرح جوزيف حويك أسئلة جريئة حول التغيّر في شخصيته والاتهامات التي طالته بالتكبّر والتعالي، ما يدفعه إلى الرد بانفعال على الصورة التي كوّنها البعض عنه.
وتفتح الحلقة الملف العائلي لأنس فخري، فيحسم موقفه من إخوته، ويتحدث بصراحة عن حياته الخاصة، معترفاً بأنه تسرّع في الزواج. كما يستعيد المرحلة الصعبة من مرض والده، ويوجّه إليه رسالة مؤثرة تكشف جانباً إنسانياً من علاقتهما.
وفي مواقف وطنية وفنية صريحة، يتحدث أنس فخري عن لبنان وسوريا، ويفتح ملفات فنية حساسة، ويعبّر بجرأة عن رأيه في عدد من الفنانين.
شاهدوا الحلقة الكاملة من بودكاست #سقف_عالي مع جوزيف حويك، واكتشفوا أبرز اعترافات أنس فخري ومواقفه العائلية والفنية والوطنية، في حوار صريح ومواجهة ستثير الكثير من النقاش.

اقرأ ايضا في فن

حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل
05:20

حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل

حسمت الفنانة المصرية مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول انتظار مولودهما الأول، مؤكدين أن ما يتم تداوله عن حملها، ولا سيما بتوأم، لا أساس له من الصحة حتى الآن.

05:20

حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل

حسمت الفنانة المصرية مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول انتظار مولودهما الأول، مؤكدين أن ما يتم تداوله عن حملها، ولا سيما بتوأم، لا أساس له من الصحة حتى الآن.

الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته
05:19

الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته

أعلن المخرج المصري عثمان أبو لبن وفاة والدته، السيدة سعاد محمد بكداش، فجر اليوم السبت، موجّهًا إليها رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

05:19

الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته

أعلن المخرج المصري عثمان أبو لبن وفاة والدته، السيدة سعاد محمد بكداش، فجر اليوم السبت، موجّهًا إليها رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه
05:17

وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه

أثار الملحن المصري وليد سعد جدلًا واسعًا بعد اتهامه المطرب تووليت باستخدام لحن يعود إليه من دون الحصول على إذنه، وذلك ضمن تراك دعائي لإحدى الشركات.

05:17

وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه

أثار الملحن المصري وليد سعد جدلًا واسعًا بعد اتهامه المطرب تووليت باستخدام لحن يعود إليه من دون الحصول على إذنه، وذلك ضمن تراك دعائي لإحدى الشركات.

اخترنا لك
حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل
05:20
الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته
05:19
وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه
05:17
ابنة تامر حسني تودّع جدها بكلمات مؤثرة
04:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026