“ذكية جداً ومميزة”.. أنس فخري يتغزّل بـ هيفاء وهبي وهذا ما قاله عن هؤلاء الفنانين

ويدافع أنس فخري
عن انتقاداته لبعض الفنانين، مؤكداً أنها تنطلق من معرفته بفن القدود، لا لمجرد كونه ابن صباح
فخري. في المقابل، يطرح جوزيف
حويك أسئلة جريئة حول التغيّر في شخصيته والاتهامات التي طالته بالتكبّر والتعالي، ما يدفعه إلى الرد بانفعال على الصورة التي كوّنها البعض عنه.
وتفتح الحلقة الملف العائلي لأنس فخري، فيحسم موقفه من إخوته، ويتحدث بصراحة عن حياته الخاصة، معترفاً بأنه تسرّع في الزواج. كما يستعيد المرحلة الصعبة من مرض والده، ويوجّه إليه رسالة مؤثرة تكشف جانباً إنسانياً من علاقتهما.
وفي مواقف وطنية وفنية صريحة، يتحدث أنس فخري عن لبنان
وسوريا، ويفتح ملفات فنية حساسة، ويعبّر بجرأة عن رأيه في عدد من الفنانين.
شاهدوا الحلقة الكاملة من بودكاست #سقف_عالي مع جوزيف حويك، واكتشفوا أبرز اعترافات أنس فخري ومواقفه العائلية والفنية والوطنية، في حوار صريح ومواجهة ستثير الكثير من النقاش
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