حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل

وأوضحت مي عز الدين، خلال حديثها مع برنامج ET بالعربي، أن التغير الذي لاحظه الجمهور في ملامحها وجسدها يعود إلى خسارتها نحو أربعة كيلوغرامات مؤخرًا، مشيرة إلى أن فقدان الوزن ظهر بصورة واضحة أمام الكاميرا.

وكشفت أنها باتت تعتمد نظامًا غذائيًا أكثر توازنًا، بعدما أصبحت غير قادرة على تناول الوجبات الثقيلة كالسابق، موضحة أنها تفضّل حاليًا الأطعمة الخفيفة، وفي مقدمتها الدجاج المشوي، وهو ما منحها شعورًا أكبر بالراحة.

وتحدثت مي عن طبيعة علاقتها بزوجها تيمور، نافية تدخله في إدارة حساباتها عبر أو إشرافه على المنشورات التي تشاركها مع متابعيها، ومؤكدة أن كلاً منهما يحافظ على مساحته الخاصة.

، أوضح أحمد تيمور أنه يحرص على دعم زوجته وتشجيعها في مشوارها الفني، من دون التدخل في تفاصيل نشاطها الإلكتروني، لافتًا إلى أن دوره يقتصر أحيانًا على إبداء رأيه في أعمالها أو التقاط بعض الصور لها.

وعن الشائعات التي تحدثت عن حمل مي عز الدين بتوأم، أكد تيمور أن الخبر غير صحيح، مضيفًا أن الحمل لم يحدث حتى الآن، إلا أنه يتمنى أن يرزقهما بالأطفال خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مي تحب الأطفال كثيرًا، معربًا عن ثقته بأنها ستكون أمًا مميزة، فيما اعتبرت الفنانة أن تكرار شائعات حملها يعكس اهتمام الجمهور بحياتها الشخصية وتمنياته لها بتكوين أسرة.