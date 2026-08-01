الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته

وكتب أبو لبن: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة تعالى أمي الغالية سعاد محمد بكداش فجر اليوم»، معربًا عن حزنه العميق لرحيلها.

وكشف المخرج المصري أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة عصر في نصر ، بمنطقة السبع عمارات في شارع السيد الميرغني بمصر الجديدة، على أن يتم تشييع الجثمان عقب الصلاة.

واختتم عثمان أبو لبن رسالته بالدعاء لوالدته، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتلقى المخرج المصري عددًا كبيرًا من رسائل التعازي والمواساة من أصدقائه ومتابعيه، الذين حرصوا على تقديم الدعم له والدعاء لوالدته بالرحمة.

ويملك عثمان أبو لبن مسيرة فنية طويلة في السينما والدراما ، قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الناجحة التي تركت حضورًا بارزًا لدى الجمهور.