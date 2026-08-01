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الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته
الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته
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الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته

فن

2026-08-01 | 05:19
الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته
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Aljadeed
الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته

أعلن المخرج المصري عثمان أبو لبن وفاة والدته، السيدة سعاد محمد بكداش، فجر اليوم السبت، موجّهًا إليها رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب أبو لبن: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية سعاد محمد بكداش فجر اليوم»، معربًا عن حزنه العميق لرحيلها.

وكشف المخرج المصري أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة عصر اليوم في مسجد نصر الإسلام، بمنطقة السبع عمارات في شارع السيد الميرغني بمصر الجديدة، على أن يتم تشييع الجثمان عقب الصلاة.

واختتم عثمان أبو لبن رسالته بالدعاء لوالدته، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتلقى المخرج المصري عددًا كبيرًا من رسائل التعازي والمواساة من أصدقائه ومتابعيه، الذين حرصوا على تقديم الدعم له والدعاء لوالدته بالرحمة.

ويملك عثمان أبو لبن مسيرة فنية طويلة في السينما والدراما المصرية، قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الناجحة التي تركت حضورًا بارزًا لدى الجمهور.

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