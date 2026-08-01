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معجبة تشد شعر أحلام أمام الجمهور
معجبة تشد شعر أحلام أمام الجمهور
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معجبة تشد شعر أحلام أمام الجمهور

فن

2026-08-01 | 11:21
معجبة تشد شعر أحلام أمام الجمهور
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Aljadeed
معجبة تشد شعر أحلام أمام الجمهور

تعرّضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لموقف محرج وغير متوقع خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس في مدينة جدة، بعدما أقدمت إحدى المعجبات على شد شعرها أثناء مرورها بين الجمهور.
ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة اقتراب أحلام من الحاضرين والتفاعل معهم عن قرب، قبل أن تمد إحدى المعجبات يدها باتجاهها وتشد شعرها بشكل مفاجئ، في موقف أثار استغراب الموجودين وانتشر سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع أحلام وهي تواصل مرورها بين الجمهور وسط أجواء الحفل، من دون أن تتوافر معلومات مؤكدة حول ملابسات الواقعة أو ما إذا كانت المعجبة قد تعمّدت القيام بذلك، فيما لم تصدر الفنانة الإماراتية حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن الموقف.
ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين تداولوه بكثافة عبر مواقع التواصل، معبّرين عن استيائهم من تصرف المعجبة، ومؤكدين ضرورة احترام المساحة الشخصية للفنانين وعدم تجاوز الحدود خلال التقاط الصور أو محاولة الاقتراب منهم.
في المقابل، اعتبر بعض المتابعين أن الواقعة قد تكون حدثت نتيجة الحماس والازدحام خلال مرور أحلام بين الجمهور، إلا أن المقطع أعاد فتح النقاش حول المواقف الصعبة التي يتعرض لها النجوم خلال الحفلات والفعاليات الجماهيرية.
وتحرص أحلام عادةً على الاقتراب من جمهورها والتفاعل معه خلال حفلاتها، سواء من خلال تبادل الحديث أو التقاط الصور، إلا أن هذه الواقعة تحولت إلى المشهد الأكثر تداولًا من الحفل، بعدما حصد الفيديو انتشارًا كبيرًا خلال ساعات قليلة.
 
 

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