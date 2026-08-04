معتصم النهار يحتفل بنجاح شقيقته ميريام في الثانوية العامة

الفنان السوري النهار بالنجاح الدراسي الذي حققته شقيقته ميريام، موجهاً إليها رسالة عائلية مؤثرة عبّر فيها عن فخره الكبير بما وصلت إليه من التعب والإصرار.



ونشر النهار عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في «إنستغرام» صورة لشقيقته، وكتب: «مريم... فخور فيكي قد الدنيا»، مستعيداً علاقتهما منذ طفولتها ومؤكداً أنه يشاهد حلمها يتحقق أمام عينيه.



وأضاف في رسالته: «من وإنتِ طفلة، كنتِ قطعة من قلبي، واليوم بشوف حلمك عم يتحقق قدام عيوني»، مشيراً إلى أن نجاحها لا يُختصر بالعلامات المرتفعة، بل يُعد نتيجة تعب متواصل وإصرار وقوة داخلية لم تعرف الاستسلام.



وبارك لشقيقته إنجازها، واصفاً إياها بـ«دكتورتنا المستقبلية»، في إشارة إلى المسار الأكاديمي الذي تتابعه، ومتمنياً لها تحقيق مزيد من الأحلام والنجاحات خلال المرحلة المقبلة.



وتابع: « يحفظك ويحققلك كل حلم، ويخليني دائماً شوفك بالمكان اللي بتستحقيه»، قبل أن يختتم رسالته بكلمات عاطفية قال فيها: «بحبك... وفخور فيكي أكتر مما بتقدري تتخيّلي».



ولاقت رسالة معتصم النهار تفاعلاً من متابعيه، الذين شاركوه تهنئة شقيقته مريم، متمنين لها التوفيق في مسيرتها الدراسية وتحقيق حلمها المهني.