وفاة الفنان المصري محمد عبد الرحمن إمام بعد صراع مع المرض.. وهذه أبرز أعماله

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية، خبر الوفاة، موضحاً أن مراسم دفن الراحل تقام في مسقط رأسه بإحدى قرى محافظة القليوبية.

وأثار رحيل محمد إمام من الحزن في الوسط الفني، خاصة مع استعادة الجمهور أبرز مشاركاته التي قدمها على مدار سنوات نشاطه.

وشارك الراحل في مجموعة من الأعمال البارزة، بينها فيلم "حب في الزنزانة" و**"الشيطان يغني"، إلى جانب ظهوره في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، كما شارك في أعمال درامية أخرى من بينها "لا إله إلا " و"الوسية"** و**" في "**.

وكان مسلسل "عقدة ماما "، الذي عُرض عام 2007، آخر أعماله الفنية، وشارك في بطولته إلى جانب ليلى طاهر ومحمد وفيق ووفاء وبثينة رشوان وحنان شوقي ومحمد الشقنقيري.

وبرحيله، يطوي محمد عبد إمام صفحة مسيرة امتدت لسنوات بين السينما والتلفزيون، تاركاً وراءه رصيداً من الأعمال التي شارك فيها إلى جانب عدد من أبرز نجوم الفن المصري