ميسي يودّع والده خورخي في مراسم خاصة بالأرجنتين.. وزملاؤه يلتفون حوله

ودّع النجم والده خورخي ميسي، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض، خلال مراسم خاصة أقيمت في مدينة روساريو الأرجنتينية، مسقط رأس العائلة.





ووصل ميسي إلى الأرجنتين على متن طائرة خاصة قادمًا من ميامي، برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما، ليكون إلى جانب أفراد عائلته خلال مراسم الوداع التي أقيمت بعيدًا عن وبحضور عدد محدود من الأقارب والمقربين.

وبحسب تقارير إعلامية، حرص عدد من زملاء ميسي في المنتخب الأرجنتيني على الوقوف إلى جانبه، فيما توالت رسائل التعزية من أندية ونجوم حول ، وأعلن الأرجنتيني الوقوف دقيقة صمت وارتداء اللاعبين شارات سوداء حدادًا على وفاة خورخي ميسي.

Soccer star Lionel Messi attended the funeral of his late father, Jorge Messi, in Rosario, Argentina, on Sunday.

Jorge Messi died Friday night at age 68 at a medical clinic in Rosario after a long illness. pic.twitter.com/raFjQWBlO6 — CBS News (@CBSNews) August 9, 2026

كما وجه رودريغو دي بول رسالة دعم لزميله وصديقه ميسي، في وقت تحدث فيه لياندرو باريديس عن أهمية وجود اللاعبين إلى جانبه خلال هذه الفترة الصعبة.

ولم تعلن العائلة رسميًا سبب الوفاة، إلا أن تقارير أرجنتينية أشارت إلى معاناة خورخي ميسي من المرض خلال الفترة الماضية، بعدما أثار غيابه عن تساؤلات بشأن وضعه الصحي.

ولعب خورخي ميسي دورًا أساسيًا في مسيرة نجله، إذ دعمه منذ طفولته وساهم في انتقاله إلى إسبانيا عام 2000 عندما كان يبلغ 13 عامًا، بعدما حصل على فرصة الانضمام إلى أكاديمية ومواصلة علاجه، لتبدأ بعدها رحلة ليونيل ميسي نحو العالمية.