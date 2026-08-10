طرابزون سبور يستقبل محمد صلاح بفيديو طريف.. مائدة شعبية و "الأحلام تتحقق"

ونشر النادي الفيديو عبر حساباته الرسمية تحت عبارة "رؤيا في المنام تقولون؟ عندنا الأحلام تتحقق"، في إشارة إلى انتقال النجم المصري إلى صفوف الفريق بعدما بدا الأمر بالنسبة إلى بعض الجماهير أقرب إلى الحلم.

ويظهر في الفيديو سيدة مسنة تخبر من حولها بأنها رأت في المنام انتقال إلى طرابزون سبور، قبل أن تبدأ بتحضير مائدة طعام لاستقباله، ليفاجئها اللاعب بالوصول إلى منزلها وسط أجواء عائلية وكوميدية.

وحرص النادي خلال الإعلان على تعريف صلاح بمجموعة من أشهر الأطباق الشعبية في منطقة البحر الأسود، بينها "الكويماك" ولفائف الكرنب وخبز الذرة و"الكايغانا"، فيما ظهرت السيدة وهي تطعمه بيديها في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا.

وبدا صلاح منسجمًا مع الأجواء المحلية، في وقت ركز فيه الفيديو على عادات الضيافة والطابع الذي تشتهر به طرابزون.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى المدينة في الخامس من أغسطس/آب، وبدأ منذ وصوله التعرف على المنطقة، كما شارك في تصوير الإعلان خلال زيارته قرية مارزوبا التابعة لمنطقة أراكلي.

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين الجماهير، التي أشادت بالطريقة غير التقليدية التي اختارها طرابزون سبور لتقديم نجمه الجديد.