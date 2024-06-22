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كحول فاسدة تودي بحياة 54 شخصاً
كحول فاسدة تودي بحياة 54 شخصاً
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كحول فاسدة تودي بحياة 54 شخصاً

منوعات

2024-06-22 | 06:40
كحول فاسدة تودي بحياة 54 شخصاً
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Aljadeed
كحول فاسدة تودي بحياة 54 شخصاً

تلقى نحو 200 شخص منذ الأربعاء الماضي العلاج بعد أن ظهرت عليهم أعراض قيء وآلام في المعدة وإسهال بعد تناول مشروبات كحولية

توفي 54 شخصا في الهند فيما لا يزال أكثر من 100 في المستشفى بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.

فقد تلقى نحو 200 شخص منذ الأربعاء الماضي العلاج بعد أن ظهرت عليهم أعراض قيء وآلام في المعدة وإسهال بعد تناول مشروبات كحولية تحتوي على الميثانول في منطقة كالاكوريتشي التي تبعد بنحو 250 كيلومترا عن تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو.

وقال مسؤول كبير بالمنطقة إن مسؤولي إنفاذ القانون الذين يحققون في الواقعة ألقوا القبض على 7 أشخاص، مضيفا أنه يجري اتخاذ إجراءات لمتابعة بائعي ومصنعي المشروبات الكحولية في المنطقة.

كما قالت حكومة الولاية إنها تتخذ خطوات لتحديد المتورطين في إنتاج الميثانول، وهي مادة كيميائية سامة تستخدم عادة لأغراض صناعية.

وتسجل بشكل متكرر الوفيات الناجمة عن مشروبات كحولية بطرق غير مشروعة في الهند، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية التي تنتجها العلامات التجارية.

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