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ابتلعت فرشاة أسنان دون قصد وما تبع ذلك &quot;غريب&quot;
ابتلعت فرشاة أسنان دون قصد وما تبع ذلك "غريب"
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ابتلعت فرشاة أسنان دون قصد وما تبع ذلك "غريب"

منوعات

2024-08-07 | 03:13
ابتلعت فرشاة أسنان دون قصد وما تبع ذلك "غريب"
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Aljadeed
ابتلعت فرشاة أسنان دون قصد وما تبع ذلك "غريب"

ابتلعت امرأة فرشاة أسنان طولها 20 سم عن طريق الخطأ خلال إجازتها، ما جعلها تشعر بالرعب من تنظيف أسنانها مرة أخرى.

وذهبت أمبر هانت في إجازة إلى كرواتيا مع زوجها لزيارة عائلته، عندما شعرت أن الفرشاة دخلت إلى حلقها أثناء تنظيف أسنانها.

وفشلت هانت لاحقاً في سحب الفرشاة، ثم طلبت من زوجها الذهاب إلى المستشفى لسحبها.

ولم يتمكن الأطباء من إخراج فرشاة الأسنان، الأمر الذي استدعى نقل هانت إلى مستشفى "سبليت"، حيث قام الأطباء بربط خيط حول كاميرا وأدخلوها في حلقها للإمساك بالفرشاة وسحبها.

ومن جهتها، قالت هانت: "أنا سعيدة لأنني على قيد الحياة ولكنني أشعر بالقلق من استخدام فرشاة الأسنان مرة أخرى، يجب أن أكون حذرة جدًا حتى لا تنزلق مرة أخرى".

وتابعت: "كان الأمر مخيفًا جدًا، لم يدمر ذلك إجازتي ولكنه كان سيفسدها".

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