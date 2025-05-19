هل تمّ ضرب الرئيس عمداً بالميكروفون؟ (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ثار البركان الواقع في جزيرة فلوريس مرتين، مطلقاً أعمدة من الرماد وصل إرتفاعها إلى حوالي 7000 متر فوق مستوى سطح البحر. وقد أصدرت السلطات حظراً على الإقتراب لمسافة 6 كيلومترات من فوهة بركان ليووتوبي لاكي لاكي.
فتحت السلطات البرازيلية تحقيقا عاجلا في حادثة تلوّث بيئي غير مسبوقة شهدها نهر جوندياي في ولاية ساو باولو، بعد تسرّب كميات كبيرة من صبغة كيميائية زرقاء إلى مجرى النهر نتيجة انقلاب شاحنة.
تنكفئ الكتل الحارة بشكل كلي، فيعود الطقس المعتدل ليؤثر على لبنان اليوم وفي اليومين المقبلين مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.