هل تمّ ضرب الرئيس عمداً بالميكروفون؟ (فيديو)



إتهم خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، صحفياً تلفزيونياً بأنه ضربه "عن قصد" بالميكروفون على أنفه أثناء خروجه من مركز اقتراع في بوينس آيرس، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.

الحادث وقع وسط حشد من الصحفيين، حيث أظهر مقطع مصور ميلي يوقف موكبه غاضبًا ويوجه إتهاماً مباشراً للصحفي الذي نفى تعمده.