ميزة "غوغل" الجديدة تربك المدارس والجامعات
ميزة "غوغل" الجديدة تربك المدارس والجامعات
ميزة "غوغل" الجديدة تربك المدارس والجامعات

منوعات

2025-09-25 | 02:34
ميزة "غوغل" الجديدة تربك المدارس والجامعات
ميزة "غوغل" الجديدة تربك المدارس والجامعات

بينما كانت الجامعات الأميركية تستعد لبداية عام دراسي جديد، فوجئ أساتذة وطلاب بظهور زرّ جديد في متصفّح "غوغل كروم" يحمل اسم "Homework Help" بضغطة واحدة، صار بإمكان أي طالب أن يحصل على إجابة مقترحة من الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات عبر الإنترنت. هذه الخطوة، التي أطلقتها "غوغل" في الثاني من أيلول، سرعان ما أثارت جدلاً واسعاً حول حدود استخدام التكنولوجيا في التعليم والخطر الذي قد تشكّله على النزاهة الأكاديمية.

أثار زرّ  Homework Help  الذي أضافته الشركة جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية. الزر، الذي ظهر تلقائياً على مواقع تعليمية يستخدمها طلاب الجامعات والمدارس الثانوية، يتيح عبر خدمة  google Lens  قراءة الأسئلة المعروضة على الشاشة وتقديم إجابات آلية، بما في ذلك خلال الامتحانات.

صحيفة "واشنطن بوست" أوضحت أنّ جامعات أميركية عدّة بينها Emory University وUniversity of Alabama  وUniversity of california, los angeles (UCLA) وUniversity of California, Berkeley، حذّرت أساتذتها من الميزة التي وُصفت بأنها "أداة غشّ بضغطة زر". وبعد موجة الانتقادات، أعلنت "غوغل" تعليق هذه الخاصية مؤقتاً من دون التعهّد بإلغائها نهائياً، مؤكدة في بيان أنها تواصل اختبار أدوات "تدعم عملية التعلّم" بالتنسيق مع المربين.
 

