ميزة "غوغل" الجديدة تربك المدارس والجامعات

أثار زرّ Homework Help الذي أضافته الشركة جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية. الزر، الذي ظهر تلقائياً على مواقع تعليمية يستخدمها والمدارس الثانوية، يتيح عبر خدمة Lens قراءة الأسئلة المعروضة على الشاشة وتقديم إجابات آلية، بما في ذلك خلال الامتحانات.صحيفة " " أوضحت أنّ جامعات أميركية عدّة بينها Emory University وUniversity of Alabama وUniversity of , (UCLA) وUniversity of California, Berkeley، حذّرت أساتذتها من الميزة التي وُصفت بأنها "أداة غشّ بضغطة زر". وبعد موجة الانتقادات، أعلنت " " تعليق هذه الخاصية مؤقتاً من دون التعهّد بإلغائها نهائياً، مؤكدة في بيان أنها تواصل اختبار أدوات "تدعم عملية التعلّم" بالتنسيق مع المربين.