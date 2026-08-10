في 12 آب.. انظروا إلى السماء!

ستكون ليلة 12 آب استثنائية لعشاق الفلك، إذ تتزامن خلالها 4 ظواهر فلكية بارزة تتمثل في كسوف شمسي، وزخة شهب، واصطفاف 6 كواكب، والقمر الجديد.











وبشكل عام، يعد شهر أغسطس من أفضل أوقات رصد السماء، نظراً لتعدد الفلكية واعتدال درجات الحرارة ليلاً، ما يوفر ظروفاً مريحة للمراقبة، وفق Fox Weather.



يبدأ ظهور 6 كواكب في سماوي واحد خلال الساعات التي تسبق، فجر الثلاثاء، ويستمر لعدة ليالٍ، حسب "The Planetary Society".



كما سيتمكن معظم الراصدين من رؤية 4 كواكب بالعين المجردة، هي: المشتري وعطارد والمريخ وزحل.



أما لرصد أورانوس فستكون هناك حاجة إلى منظار مزدوج، بينما يتطلب مشاهدة نبتون استخدام تلسكوب.



12 آب: القمر الجديد

يسهم طور القمر الجديد في تحسين ظروف الرصد الفلكي، إذ يغيب ضوء القمر الساطع عن السماء الليلية.



ومن المتوقع أن يحدث طور القمر الجديد عند الساعة 1:37 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي يوم الأربعاء.



وفي نفسه، يشهد ظاهرة فلكية أخرى لافتة تتمثل في كسوف شمسي.





12 آب: كسوف شمسي

وفق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، سيعبر كسوف شمسي كلي مناطق من شمال وغرينلاند وآيسلندا وشمال ، فيما يقع جزء صغير من البرتغال ضمن مسار الكسوف الكلي.



وفي ، قد يكون بالإمكان مشاهدة كسوف جزئي يمتد من ألاسكا إلى كارولاينا الشمالية.



كما شددت "ناسا" على أهمية استخدام وسائل حماية عند مشاهدة الكسوف، سواء كان كلياً أم جزئياً، مثل نظارات الكسوف الخاصة أو المرشحات الشمسية الآمنة التي تحجب معظم أشعة الشمس وتمنع تضرر العينين.



12-13 آب: ذروة زخة شهب البرشاويات

خلال ساعات الليل الممتدة من الأربعاء إلى الخميس، تصل زخة شهب البرشاويات (Perseids) إلى ذروتها.



وتنشأ هذه الزخة من بقايا ومخلفات مذنب سويفت-تتل (Swift-Tuttle)، وقد يصل معدل ظهورها إلى 100 شهاب في الساعة، ما يجعلها واحدة من أكثر زخات الشهب إبهاراً خلال العام.



فيما يتوقع أن تكون ظروف الرصد هذا العام أفضل من المعتاد، بفضل تزامن الزخة مع القمر الجديد الذي يجعل السماء أكثر ظلمة.