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هبة نور تعلنها: باسل خياط يستهويني كرجل حتى لو زوجته صديقتي
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هبة نور تعلنها: باسل خياط يستهويني كرجل حتى لو زوجته صديقتي

فن

2024-02-03 | 15:00
هبة نور تعلنها: باسل خياط يستهويني كرجل حتى لو زوجته صديقتي
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Aljadeed
هبة نور تعلنها: باسل خياط يستهويني كرجل حتى لو زوجته صديقتي

حلت النجمة السورية هبة نور ضيفة على برنامج كتاب الشهرة مع الاعلامي علي ياسين والذي يعرض اسبوعيا على شاشة الجديد الساعة 9:30 مساء.

خلال الحلقة، انفعلت هبة نور على الهواء بسبب تعدد الزوجات، وبسبب وصف مشاهدها بالجريئة، كما تحدثت عن غيرتها من كاريس بشار و سلاف فواخرجي .. لترد على المنتقدين الذين اتهموا صداقتها بالممثلة نادين نسيب نجيم بأنها "مصلحة" للوصول إلى شركة الصباح.

كما ردت هبة نور على تصريحات المخرج سيف الدين السبيعي التي عاتب خلالها كل من تيم حسن و باسل خياط و قصي خولي بأن النجومية أبعدتهم قليلا عن التمثيل الحقيقي، كما أكدت بأن باسل خياط يستهويها كـ رجل من بينهم على الرغم من أن هناك صداقة تجمعها بزوجته.

تابعوا الحلقة للمزيد

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