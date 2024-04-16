بالفيديو- سارة أبي كنعان ووسام فارس يشوقان الجمهور لمفاجأة قادمة

وفي التفاصيل، كشفت سارة عن اقتراب موعد حفل زفافهما بطريقة غير مباشرة من خلال الفيديو وتضمن مجموعة من المقاطع الرومنسية والعفوية التي تجمعها بوسام خلال رحلاتهما الخاصة في لبنان وأظهرت علاقتهما المميّزة والقائمة على الصداقة والحب والتفاهم.
وأرفقت المقطع بتعليق تفاعلي مع الجمهور كتبت فيه: "مين حابب يشاركنا فرحتنا؟ اذا كنتوا كتار في مفاجأة"، وفتحت مجال للتصويت على الأمر.
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A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
تعرّض الفنان السعودي محمد عبده لوعكة صحية مفاجئة، مما أدى إلى إلغاء حفله الغنائي المقرّر مع الفنان البحريني خالد الشيخ في البحرين، والذي كان مقرّرًا يوم الجمعة الموافق 19 من نيسان الحالي.
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