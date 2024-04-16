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بالفيديو- سارة أبي كنعان ووسام فارس يشوقان الجمهور لمفاجأة قادمة
بالفيديو- سارة أبي كنعان ووسام فارس يشوقان الجمهور لمفاجأة قادمة
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بالفيديو- سارة أبي كنعان ووسام فارس يشوقان الجمهور لمفاجأة قادمة

فن

2024-04-16 | 06:24
بالفيديو- سارة أبي كنعان ووسام فارس يشوقان الجمهور لمفاجأة قادمة
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Aljadeed
بالفيديو- سارة أبي كنعان ووسام فارس يشوقان الجمهور لمفاجأة قادمة

نشرت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان وخطيبها الفنان وسام فارس مقطع فيديو رومانسي يجمع أجمل لحظاتهم المميّزة،على حسابها عبر انسنغرام.

وفي التفاصيل، كشفت سارة عن اقتراب موعد حفل زفافهما بطريقة غير مباشرة من خلال الفيديو وتضمن مجموعة من المقاطع الرومنسية والعفوية التي تجمعها بوسام خلال رحلاتهما الخاصة في لبنان وأظهرت علاقتهما المميّزة والقائمة على الصداقة والحب والتفاهم.

وأرفقت المقطع بتعليق تفاعلي مع الجمهور كتبت فيه: "مين حابب يشاركنا فرحتنا؟ اذا كنتوا كتار في مفاجأة"، وفتحت مجال للتصويت على الأمر.

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