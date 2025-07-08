أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد!

انخفض ، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 13 ألف ليرة وقارورة الغاز 35 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

