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إقتصاد

أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد!

2025-07-08 | 02:27
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أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد!
أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد!

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 13 ألف ليرة وقارورة الغاز 35 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون 575 ألف ليرة 
البنزين 98 أوكتان: مليون و615 ألف ليرة 
المازوت: مليون و574 ألف ليرة 
الغاز: 966 ألف ليرة
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