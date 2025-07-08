أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد!

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية، وارتفع سعر المازوت 19000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.
أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 37000 ليرة و98 أوكتان 36000 ليرة، وارتفع سعر المازوت 39000 ليرة فيما بقي سعر الغاز على حاله.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ أثّرت حالة الغموض التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين على المعنويات وحفزت الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية للتنبؤ بتحركات الأسواق.