المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد لـ #الجديد: مستمرون في دعم لبنان وشعبه ونودّ أن نشهد لبناناً يعمّ فيه السّلام والازدهار وستظلّ جهودنا موجّهة لتحقيق هذا الهدف