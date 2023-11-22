ديفيد ساترفيلد لـ #الجديد: تمكّن المجتمع الدولي والأمم المتحدة من توزيع ما يزيد عن 1200 شاحنة من المساعدات على سكّان غزة وتم استئناف خدمات المياه جنوب القطاع ونقوم بتنظيم حركة الوقود