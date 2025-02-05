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خاص الجديد

الجديد تكشف "CV" الوزراء الجدد!

2025-02-05 | 13:07
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الجديد تكشف &quot;CV&quot; الوزراء الجدد!
الجديد تكشف "CV" الوزراء الجدد!

ساعات مفصلية تشهدها الساحة اللبنانية مع قرب تشكيل حكومة نواف سلام، التي ستضم مجموعة من الوزراء.

فمن هم وما هي خبراتهم؟

نائب رئيس الحكومة: طارق متري

بين 2005 و2011، عُين في أربع حكومات لبنانية متعاقبة في مناصب وزارية شملت وزارة البيئة، وزارة التنمية الإدارية، وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، بالإضافة إلى توليه وزارة الخارجية بالوكالة.

كما كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من 2012 حتى 2014.

وزير الخارجية: يوسف رجّي

سفير لبنان في الأردن، وله دور بارز في تعزيز العلاقات اللبنانية الأردنية.

وزير الطاقة: جو صدي

رجل أعمال ومدير إداري في شركة "بوز أند كومباني" في الشرق الأوسط.

شغل منصب نائب الرئيس في "بوز ألين هاملتون" بين 1993 و2008.

يترأس منذ 2014 قسم "Strategy&" في الشرق الأوسط وهو شريك في الشركة.

وزير التربية: الدكتورة ريما كرامي

أستاذة متخصصة في الإدارة التعليمية، السياسة التعليمية، والقيادة التربوية.

أستاذة مشاركة ورئيسة قسم في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB).

كما تدير مشروع "تمام" في مجال التعليم.

وزير الثقافة: غسان سلامة

سياسي لبناني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون.

شغل منصب وزير الثقافة اللبناني من 2000 إلى 2003، وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من 2017 إلى 2020.

وزيرة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد

خبيرة أولى في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي في بيروت.

قادَت حنين عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية اللبنانية، بما في ذلك برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة.

وزيرة البيئة: تمارا الزين

أول امرأة تترأس المجلس الوطني للبحوث العلمية.

رئيسة لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونسكو. 

وزير الأشغال: فايز رسامني

الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "رسامني يونس للسيارات"، وشغل منصب رئيس العمليات في نفس الشركة.

وزير الزراعة: نزار هاني

مدير محمية أرز الشوف. حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية من جامعة الروح القدس - الكسليك.

وزير الدفاع: ميشال منسى

ضابط لبناني متقاعد، شغل منصب مفتش عام في وزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى عمله في القصر الجمهوري.

وزير الداخلية: أحمد الحجار

عميد متقاعد في الجيش اللبناني.

وزير المال: ياسين جابر

تخرج بدرجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1973.

نائب سابق في كتلة التنمية والتحرير وعُين وزيراً للاقتصاد من 1996 إلى 1998.

وزير الصحة: ركان ناصر الدين

جراح شرايين في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وزير العمل: محمد حيدر

مدير قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.

وزير الاتصالات: كمال شحادة

رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات.

وزير السياحة: طوني الرامي

رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان.

وزير الإعلام: زياد رامز الخازن

محامي متخصص في القضايا الإعلامية.

وزيرة الشباب والرياضة: كريستينا بابكيان

إبنة النائب الراحل خاتشيك بابكيان، وهي ناشطة في مجال الشباب والرياضة.

وتظل التشكيلة الحكومية الواردة في النص قيد المشاورات والتعديلات بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام.
الجديد تكشف "CV" الوزراء الجدد!

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الحكومة اللبنانية

نواف سلام

الثنائي الشيعي

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القوات اللبنانية

جوزاف عون

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مراسل الجديد: من المرجح أن يزور رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قصر بعبدا بعد ظهر اليوم
"دعوا الرئيسَ يؤلِّف وأَغرِبوا عنه بمعاييرِكم ".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

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حكومة الرئيس نواف سلام أصبحت قريبة من التأليف، حيث أسهمت التفاهمات مع الثنائي الشيعي و"القوات اللبنانية" في حلحلة العقد الأساسية.

ووفق معلومات "الجديد" تم استبعاد "التيار الوطني الحر" وحرمانه من الحقائب الوزارية.

كما تم تخصيص وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لـ"القوات"، مع احتمال تخصيص الصناعة أو الاقتصاد لأحد أفرادهم.

امّا الثنائي الشيعي حصل على وزارات المالية، الصحة، البيئة، والعمل، بينما الحقيبة الخامسة ما تزال بين الصناعة والتنمية الإدارية.

الحقائب أسماء الوزراء:

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