وفد سوري رفيع سيزور لبنان

أكدت مصادر لـ"الجديد" ان لجنة - سياسية - قضائية ستزور أواخر هذا الشهر.

وبحسب التفاصيل فإن لقاء عُقد بعيد عن الإعلام بين وزير العرجاني السوري ورئيس الحكومة . وأكدت جهات رسمية في أن العرجاني الذي وصل إلى بيروت برفقة مسؤول سوري آخر، بمواكبة من ، بقي في ساعة فقط.