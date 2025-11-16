الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
02:52
لحظة انهيار منجم.. ووفاة العشرات (فيديو)
02:31
انتبهوا.. حيلة من عصابة تعتدي على السائقين! (صورة)
01:59
"لن تروا دولاراً واحداً".. جلسة ورسالة!
11:00
استنفار أمني.. والسبب طفل!
2025-11-16
شاهد - أنقذوه من حصار الثلوج!
خاص الجديد
زوار بري نقلاً عنه عن عدم لقائه بوفد الخزانة الأميركية: "ليس عندي وقت يمكنهم اللقاء مع المستشار علي حمدان"
2025-11-16 | 12:59
A-
A+
زوار بري نقلاً عنه عن عدم لقائه بوفد الخزانة الأميركية: "ليس عندي وقت يمكنهم اللقاء مع المستشار علي حمدان"
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: وصول وفد الخزانة الأميركية إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون
زوار بعبدا نقلاً عن الرئيس عون للجديد: لبنان قام بكل ما عليه وقدم أكثر ما يمكنه مع المحافظة على الساحة اللبنانية الداخلية
باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد
زوار بري نقلاً عنه عن عدم لقائه بوفد الخزانة الأميركية: "ليس عندي وقت يمكنهم اللقاء مع المستشار علي حمدان"
خاص الجديد
محليات
نقلاً
لقائه
الخزانة
الأميركية:
يمكنهم
اللقاء
المستشار
حمدان"
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: نسبة الإقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت تجاوزت حتى الآن الـ 60%
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
اقرأ ايضا في خاص الجديد
04:24
مراسلة الجديد: وصول الأمير يزيد بن فرحان على متن طائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي
04:24
مراسلة الجديد: وصول الأمير يزيد بن فرحان على متن طائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي
02:26
مراسلة الجديد: يصل رئيس مجلس الأعمال السعودي-اللبناني عبد الله الحبيب والوفد المرافق مساء اليوم
02:26
مراسلة الجديد: يصل رئيس مجلس الأعمال السعودي-اللبناني عبد الله الحبيب والوفد المرافق مساء اليوم
16:27
نزيه متى تعليقاً على كلام الرئيس عون: نحن غير معنيين وما نريد أن نقوله "نقوله في العلن"
16:27
نزيه متى تعليقاً على كلام الرئيس عون: نحن غير معنيين وما نريد أن نقوله "نقوله في العلن"
يحدث الآن
فن
05:24
وفاة تيكتوكر لبناني بطلق ناري في بعلبك وسط ظروف غامضة
محليات
04:47
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت في هذه الاثناء
محليات
04:37
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة
اخترنا لك
مراسلة الجديد: وصول الأمير يزيد بن فرحان على متن طائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي
04:24
مراسلة الجديد: يصل رئيس مجلس الأعمال السعودي-اللبناني عبد الله الحبيب والوفد المرافق مساء اليوم
02:26
نزيه متى تعليقاً على كلام الرئيس عون: نحن غير معنيين وما نريد أن نقوله "نقوله في العلن"
16:27
النائب قاسم هاشم لـ #وهلق_شو: هناك أطراف سياسية "لا نسمع صوتها" حيال العدوان الاسرائيلي المستمر
16:05
النائب ايهاب مطر لـ #وهلق_شو: الأمور تتجه إلى التمديد للمجلس النيابي والمغترب "غير متحمس للمجيء"
15:59
النائب نزيه متى لـ #وهلق_شو: كل ما يحدث بمثابة دلالة لعرقلة استحقاق الانتخابات
15:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:28
بالصور: "كان يلوث الليطاني".. تفكيك مخيم للنازحين السوريين
2025-07-23
مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان ويحيل 3 وزراء اتصالات سابقين إلى لجنة التحقيق
2025-07-29
مذكرة قضائية بمنع سفر نادر الحريري.. الجديد تكشف!
06:53
محمد شاكر ينهار باكياً على المسرح… لحظة تهزّ الرياض
2025-11-15
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
06:43
اعتداء على قوات اليونيفيل في لبنان.. وبيان
بالفيديو
بالفيديو
14:55
غسان حجار تباين بين بري وحزب الله.. وهذا سبب زيارة على حسن خليل طهران
13:38
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025
2025-11-15
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025
2025-11-15
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:40
"وسائل قتالية لحزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
13:40
"وسائل قتالية لحزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
11:28
هزة جديدة!
محليات
11:28
هزة جديدة!
محليات
14:09
"وعكة صحية".. وزير الدفاع يُطمئن: خفيفة!
محليات
14:09
"وعكة صحية".. وزير الدفاع يُطمئن: خفيفة!
خاص الجديد
12:10
بري مستاء جداً.. ونزع السلاح ليس خياراً!
خاص الجديد
12:10
بري مستاء جداً.. ونزع السلاح ليس خياراً!
عربي و دولي
15:20
"قدّم صوراً وإحداثيات لإستخبارات ايرانية".. من اعتقلت اسرائيل؟
عربي و دولي
15:20
"قدّم صوراً وإحداثيات لإستخبارات ايرانية".. من اعتقلت اسرائيل؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025