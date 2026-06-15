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وقف نار لـ60 يوماً.. فهل يعود الجنوبيون إلى منازلهم؟ (تقرير)

2026-06-15 | 13:51
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وقف نار لـ60 يوماً.. فهل يعود الجنوبيون إلى منازلهم؟ (تقرير)


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