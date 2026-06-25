معلومات الجديد: اسرائيل طرحت الانسحاب من عدد من المناطق التي سبق أن سيطر عليها كالناقورة والبياضة وعدد من القرى في القطاع الغربي واعتمادها كمناطق تجريبية إلا أن الجيش اللبناني رفض