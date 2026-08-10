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خاص الجديد

معلومات الجديد: ادّعاء القاضي حاموش على سلامة بجرائم سرقة أموال من مصرف لبنان وتبييض الأموال وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، إضافة إلى الرشوة والإثراء غير المشروع.

2026-08-10 | 04:37
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معلومات الجديد: ادّعاء القاضي حاموش على سلامة بجرائم سرقة أموال من مصرف لبنان وتبييض الأموال وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، إضافة إلى الرشوة والإثراء غير المشروع.
معلومات الجديد: ادّعاء القاضي حاموش على سلامة بجرائم سرقة أموال من مصرف لبنان وتبييض الأموال وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، إضافة إلى الرشوة والإثراء غير المشروع.
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معلومات الجديد: ادّعاء القاضي حاموش على سلامة بجرائم سرقة أموال من مصرف لبنان وتبييض الأموال وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، إضافة إلى الرشوة والإثراء غير المشروع.

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