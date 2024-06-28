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عربي و دولي

دعوى قضائية ضد هولندا لتزويد "إسرائيل" بقطع غيار لمقاتلات "إف 35"

2024-06-28 | 08:22
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دعوى قضائية ضد هولندا لتزويد &quot;إسرائيل&quot; بقطع غيار لمقاتلات &quot;إف 35&quot;
دعوى قضائية ضد هولندا لتزويد "إسرائيل" بقطع غيار لمقاتلات "إف 35"

رفعت 3 منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى اليوم الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد "إسرائيل" بقطع لمقاتلات من طراز (إف-35) الصادر في شباط الماضي لم يتم احترامه عمليا.

وأكدت المنظمات غير الحكومية أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات اسرائيلية.
وقالت أوكسفام نوفيب، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة "للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا يتنتهي بها الامر في إسرائيل عبر طرق ملتوية".
واضافت "ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات إف-35 التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عمليا"، معتبرة أن على الحكومة "منع بشكل فعال" قطع الغيار من الوصول إلى "إسرائيل".
وقالت شبكة (إن أو إس) نقلا عن وثائق قضائية إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في طائرات إف-35 إسرائيلية.
وفي حكم تاريخي صدر في شباط الماضي أمرت محكمة الاستئناف هولندا بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي تستخدمها "إسرائيل" في قطاع غزة.
واعتبرت المحكمة حينها أن هناك "خطرا واضحا" من مشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنها ستحترم الحكم الصادر في شباط، مؤكدة أنها تحيل الملف إلى المحكمة العليا.
وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقت إلى أنه حتى لو لم تقم هولندا بتوريد القطع المنتجة محليا، فيمكن لـ "إسرائيل" الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.
 
دعوى قضائية ضد هولندا لتزويد "إسرائيل" بقطع غيار لمقاتلات "إف 35"

عربي و دولي

الحكومة الهولندية

إسرائيل

هولندا

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