واشنطن تلغي مكافأة الـ10 ملايين دولار بخصوص الشرع
أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف، يوم الجمعة، إلغاء جائزة الـ10 ملايين دولار المخصصة للإدلاء بمعلومات عن قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، المعروف سابقاً بأبو محمد الجولاني.
وقالت ليف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس، إنها التقت بقادة السلطات الجديدة في دمشق، بمن فيهم أحمد الشرع، وأخبرته أن واشنطن لن تواصل رصد المكافآت لاعتقاله.
كما رحبت ليف برسائل إيجابية من "هيئة تحرير الشام"، وأكدت أن الولايات المتحدة ستتابع تقدم المبادئ والإجراءات المتفق عليها لضمان عدم تشكيل الجماعات الإرهابية تهديداً داخل سوريا، مشيرة إلى أن أحمد الشرع أبدى التزامه بذلك.