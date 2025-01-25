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عربي و دولي

ترامب يلغي قرار تعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة

2025-01-25 | 15:38
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ترامب يلغي قرار تعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة
ترامب يلغي قرار تعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن البيت الأبيض أصدر تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لإلغاء تعليق فرضته إدارة بايدن على تزويد إسرائيل بقنابل زنة ألفي رطل.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إنه تم رفع التعليق الأميركي لتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل. وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد علقت في شهر مايو الماضي دفعة من القنابل الثقيلة التي كانت بصدد توريدها لإسرائيل بسبب المخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في غزة خلال الحرب.

وكانت دراسة قد نشرت في مجلة "بي إل أو إس غلوبال بابليك هيلث"، في شهر أكتوبر الماضي قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل تزن ألفي رطل على مناطق قريبة جدا من جميع مستشفيات غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب التي شنها على القطاع.

الدراسة اعتمدت على تحليل للحفر الناجمة عن انفجار القنابل أجرته عدة جامعات أبرزها جامعة هارفارد، وكشفت أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر و17 نوفمبر عام 2023 ألقت إسرائيل قنابل تزن ألفي رطل ضمن النطاق الجغرافي المميت لما تصل نسبته إلى 25 بالمئة من جميع المستشفيات في غزة.

ترامب يلغي قرار تعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة

عربي و دولي

البيت الأبيض

دونالد ترامب

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