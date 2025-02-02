كندا ترد على ترامب: سنفرض رسوماً جمركية على الولايات المتحدة إعتباراً من الثلاثاء

وقال ترودو "كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية". واعتبارا من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي.

وذكر رئيس الوزراء الكندي أن الرسوم الجمركية ستؤثر في "منتجات استهلاكية يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأميركي والفواكه وعصائر الفاكهة" وكذلك "الخضروات والعطور والملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والمواد مثل أخشاب البناء والبلاستيك..."

وكان البيت الأبيض قال امس إن ترامب فرض رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.

وستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10 في المئة على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة. وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

بدوره قال ترودو خلال مؤتمر صحافي أمس "إذا كان الرئيس ترامب يريد أن يفتتح عصرا ذهبيا جديدا للولايات المتحدة، فإن أفضل طريقة هي الشراكة مع كندا، وليس معاقبتنا".

وأشار إلى أن كندا وقفت دائما إلى جانب الولايات المتحدة في "أحلك الساعات"، بدءا بأزمة الرهائن في إيران إلى الحرب في أفغانستان والكوارث الطبيعية المميتة مثل إعصار كاترينا والحرائق الأخيرة في كاليفورنيا.

كما حذر من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على الكنديين وأن الرسوم الجمركية التي قررها ترامب ستضر بالأميركيين أيضا.