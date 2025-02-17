ترامب يهدي إسرائيل أخطر القنابل.. ما هي "إم.كي 84" ؟

وهذه مميزات قنابل "MK-84"؟ بحسب ما نقل موقع الحرة:

- تعتبر من أبرز القنابل غير الموجهة في الترسانة العسكرية الأميركية.

- تزن القنبلة الواحدة حوالي 907 كيلوغرامات، وتعد الأكبر ضمن سلسلة قنابل Mark 80.

- استخدمها الجيش الأميركي لأول مرة خلال حرب فيتنام.

- تحتوي القنبلة على حوالي 429 كيلوغراماً من المتفجرات عالية القوة.

- عند إسقاطها، يمكن أن تحدث حفرة بقطر 15 مترًا وعمق 11 مترًا.

- يمكن للقنبلة اختراق ما يصل إلى 38 سم من المعدن أو حوالي 3.35 متر من الخرسانة المسلحة.

- تم تزويد العديد منها بأنظمة توجيه دقيقة، مما يزيد من دقتها وفعاليتها في إصابة الأهداف المحددة.