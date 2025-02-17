ترامب يهدي إسرائيل أخطر القنابل.. ما هي "إم.كي 84" ؟

وهذه مميزات قنابل "MK-84"؟ بحسب ما نقل موقع الحرة:
- تعتبر من أبرز القنابل غير الموجهة في الترسانة العسكرية الأميركية.
- تزن القنبلة الواحدة حوالي 907 كيلوغرامات، وتعد الأكبر ضمن سلسلة قنابل Mark 80.
- استخدمها الجيش الأميركي لأول مرة خلال حرب فيتنام.
- تحتوي القنبلة على حوالي 429 كيلوغراماً من المتفجرات عالية القوة.
- عند إسقاطها، يمكن أن تحدث حفرة بقطر 15 مترًا وعمق 11 مترًا.
- يمكن للقنبلة اختراق ما يصل إلى 38 سم من المعدن أو حوالي 3.35 متر من الخرسانة المسلحة.
- تم تزويد العديد منها بأنظمة توجيه دقيقة، مما يزيد من دقتها وفعاليتها في إصابة الأهداف المحددة.