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إعلام إيراني: مقتل اللواء خسرو حسني نائب رئيس استخبارات القوة الجوفضائية للحرس الثوري
2025-06-14 | 15:02
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إعلام إيراني: مقتل اللواء خسرو حسني نائب رئيس استخبارات القوة الجوفضائية للحرس الثوري
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