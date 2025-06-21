من هو "محمد سعيد إيزادي" الذي اغتالته اسرائيل؟

بعدما سجلت هجمات إسرائيلية في مدينة قم، التي تبعد نحو 157 كلم جنوب غرب طهران، ووثقت عدة فيديوهات استهداف شقة في أحد الأبنية بالمدينة، أعلنت إسرائيل اغتيال محمد سعيد إيزادي، قائد فرع فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

فمن هو سعيد إيزادي الذي اغتيل في شقته بأحد الأبنية في قم؟



يعتبر هذا الرجل قائداً كبيراً في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إذ ترأس "فرع فلسطين" المعني بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية.



وقاد "الوحدة الفلسطينية" التي كان مقرها سابقاً في لبنان، وكانت تعمل تحت قيادة حزب الله.



كما اتهمته إسرائيل "بالتورط في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر 2023، وتمويل حماس وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".



وكان مسؤولاً عن الاتصال مع التنظيمات والفصائل الفلسطينية لا سيما حماس والجهاد.



إلى ذلك، ورد اسمه في وثائق نشرتها إسرائيل سابقاً عن علاقة وثيقة تجمعه بيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق لحماس والذي اغتالته إسرائيل العام الماضي.



وشكل اسمه أحد أكثر الأهداف متابعة من قبل المخابرات الإسرائيلية، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".



كما فرضت عليه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات في كانون الاول 2023، بصفته قائد فرع فلسطين في فيلق القدس، ورئيس وحدة العمليات الخارجية، إلى جانب ستة قادة آخرين في الحرس الثوري.