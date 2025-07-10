تحطم مروحية وسقوطها في إحدى البحيرات (فيديو)

في اجتماع مغلق، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشدة ما وصفه بتراجع الحكومة عن تعهداتها، بعد طرح خطة إسرائيلية للانسحاب الجزئي من غزة خلال هدنة في القطاع المدمر.



