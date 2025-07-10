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عربي و دولي

تحطم مروحية وسقوطها في إحدى البحيرات (فيديو)

2025-07-10 | 07:49
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تحطم مروحية وسقوطها في إحدى البحيرات (فيديو)
تحطم مروحية وسقوطها في إحدى البحيرات (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة تحطم مروحية تابعة للشرطة الماليزية بعد هبوط حاد ومفاجئ، أدى إلى سقوطها في إحدى البحيرات.

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