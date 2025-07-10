تحطم مروحية وسقوطها في إحدى البحيرات (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
في اجتماع مغلق، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشدة ما وصفه بتراجع الحكومة عن تعهداتها، بعد طرح خطة إسرائيلية للانسحاب الجزئي من غزة خلال هدنة في القطاع المدمر.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل "وافقت مبدئيا على السماح لقطر ودول أخرى بتمويل جهود إعادة إعمار قطاع غزة"، في إطار محادثات وقف إطلاق النار الجارية حاليا مع حركة حماس.
بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستمتع بإشادات مجموعة من القادة الأفارقة يوم الأربعاء، كثير منهم يتحدث لغة مختلفة، بدأ الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي يتحدث بالإنجليزية، اللغة الرسمية لبلاده.