ترامب يُنذر حماس: أمامكم مهلة حتى هذا التاريخ وإلا "أبواب جهنم"

وكتب الجمعة على منصة (تروث سوشيال) "يجب التوصل إلى اتفاق مع بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت ... لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة هذا، فستندلع جهنم لم يشهدها أحد من قبل ضد حماس".

وتابع "هذه الصفقة ستنقذ أرواح جميع مقاتلي حماس المتبقين.. بالنسبة لحماس هذه فرصة واحدة أخيرة".

وأردف يقول "أطلب من جميع الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي يحتمل أن تكون مكانا في إلى أجزاء أكثر أمانا في غزة على الفور".