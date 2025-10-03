ترامب يُنذر حماس: أمامكم مهلة حتى هذا التاريخ وإلا "أبواب جهنم"

وكتب ترامب الجمعة على منصة (تروث سوشيال) "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن العاصمة يوم الأحد... لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فستندلع جهنم لم يشهدها أحد من قبل ضد حماس".
وتابع "هذه الصفقة ستنقذ أرواح جميع مقاتلي حماس المتبقين.. بالنسبة لحماس هذه فرصة واحدة أخيرة".
وأردف يقول "أطلب من جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي يحتمل أن تكون مكانا للموت في المستقبل إلى أجزاء أكثر أمانا في غزة على الفور".
تعامل مع الموساد مقابل 4000$ وألقي القبض عليه، من يكون سركان جيجك؟