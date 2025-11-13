الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

رويترز عن مسؤول سعودي: جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات

2025-11-13 | 14:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رويترز عن مسؤول سعودي: جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات
رويترز عن مسؤول سعودي: جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات
مقالات ذات صلة
رويترز عن مسؤول سعودي: جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات

محليات

عربي و دولي

مسؤول

سعودي:

الحكومة

اللبنانية

استخدام

لبنان

كمنصة

لتهديد

الدول

العربية

ستؤدي

العلاقات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العفو عن نتنياهو؟
"أزمة عميقة" في الجيش الاسرائيلي!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!
05:06

"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقريراً، زعمت من خلاله، أن "الجيش الإسرائيلي يقترب من شن هجوم محدود على حزب الله، تتضمن الخطة سلسلة من الغارات الجوية على منشآت إنتاج الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في سهل البقاع وبيروت، هذه المواقع مبنية تحت الأرض أو مخفية بين المباني السكنية، وتتمتع بقدرات أساسية لتحويل الصواريخ الثقيلة غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة عن طريق تعديل رؤوسها الحربية".

05:06

"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقريراً، زعمت من خلاله، أن "الجيش الإسرائيلي يقترب من شن هجوم محدود على حزب الله، تتضمن الخطة سلسلة من الغارات الجوية على منشآت إنتاج الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في سهل البقاع وبيروت، هذه المواقع مبنية تحت الأرض أو مخفية بين المباني السكنية، وتتمتع بقدرات أساسية لتحويل الصواريخ الثقيلة غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة عن طريق تعديل رؤوسها الحربية".

"لم تكن غارة"… إسرائيل تزعم: هذا ما حدث في لبنان!
16:16

"لم تكن غارة"… إسرائيل تزعم: هذا ما حدث في لبنان!

أصدرت الجيش الإسرائيلي بياناً نفى فيه التقارير عن وقوع غارة في قرية تول بجنوب لبنان، مؤكدة أن انفجار السيارة كان نتيجة محاولة فاشلة لحزب الله لتهريب أسلحة.

16:16

"لم تكن غارة"… إسرائيل تزعم: هذا ما حدث في لبنان!

أصدرت الجيش الإسرائيلي بياناً نفى فيه التقارير عن وقوع غارة في قرية تول بجنوب لبنان، مؤكدة أن انفجار السيارة كان نتيجة محاولة فاشلة لحزب الله لتهريب أسلحة.

يحدث الآن

اخترنا لك
"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!
05:06
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريراً عن واقعة في بحر العرب
00:59
"لم تكن غارة"… إسرائيل تزعم: هذا ما حدث في لبنان!
16:16
الجيش الإسرائيلي: لا صحة للتقارير باستهداف بلدة تول في جنوب لبنان اليوم
15:59
وكالة سانا عن مصدر أمني: مجموعات خارجة عن القانون تستهدف بلدات بريف السويداء
15:44
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"الحدث": لبنان عاد إلى الحضن العربي ونرحّب بعودة الأشقّاء بمبادرة السعودية
15:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025