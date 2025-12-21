ملف استخباراتي بشأن إيران… إسرائيل تقنع ترامب

عاجل
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
2025-12-21 | 14:48
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، بهدف إقناعه بتنفيذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك احتمال شن هجوم جديد.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ترامب متردد في اتخاذ خطوات حاسمة، وأن لقاء نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– معه يهدف لتحديد خارطة طريق مشتركة وتنسيق لمعالجة جذرية للمشكلة الإيرانية.

وبحسب مصادر الصحيفة سيركز الملف الاستخباراتي على تجديد البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية، ونشاط الحرس الثوري الإيراني، ودعم وتمويل الإرهاب عبر أذرع طهران في المنطقة.

وترى تل أبيب -وفق الصحيفة الإسرائيلية- أن إسقاط النظام الإيراني هو الحل الجذري لإنهاء الحروب في المنطقة.

وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تدرس في هذا السياق خيارات عسكرية واقتصادية بالتوازي مع دعم المعارضة الداخلية لزعزعة النظام في طهران، في ظل تدهور اقتصادي في إيران وضغوط غربية محتملة لتشديد العقوبات.
