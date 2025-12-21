ملف استخباراتي بشأن إيران… إسرائيل تقنع ترامب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على الرئيس الأميركي خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، بهدف إقناعه بتنفيذ خطوات عملية ضد ، بما في ذلك احتمال شن هجوم جديد.

وتشير الصحيفة إلى أن متردد في اتخاذ خطوات حاسمة، وأن لقاء نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– معه يهدف لتحديد خارطة طريق مشتركة وتنسيق لمعالجة جذرية للمشكلة .



وبحسب مصادر الصحيفة سيركز الملف الاستخباراتي على تجديد البرنامج ، وتطوير الباليستية، ونشاط الحرس الثوري الإيراني، ودعم وتمويل الإرهاب عبر أذرع طهران في المنطقة.



وترى تل أبيب -وفق الصحيفة الإسرائيلية- أن إسقاط النظام الإيراني هو الحل الجذري لإنهاء الحروب في المنطقة.



وتشير الصحيفة إلى أن تدرس في هذا السياق خيارات عسكرية واقتصادية بالتوازي مع دعم الداخلية لزعزعة النظام في طهران، في ظل تدهور اقتصادي في وضغوط غربية محتملة لتشديد .