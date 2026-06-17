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🔴 ترامب: سيتعين علينا العمل على ملف لبنان
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ترامب: لسنا ملزمين بمنح إيران أي شيء لكن قد يرغب البعض في الاستثمار هناك
ترامب: لا أقول إنه ينبغي ألا يحمي الإسرائيليون أنفسهم لكن لا داعي لهدم مبان في بيروت
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مراسل الجديد في واشنطن: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تنطلق في 23 حزيران وتستمر 3 أيام
2026-06-17 | 10:44
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مراسل الجديد في واشنطن: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تنطلق في 23 حزيران وتستمر 3 أيام
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