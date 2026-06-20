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ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها
ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها
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2026-06-20 | 09:29
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الخارجية الإيرانية: البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم والطرف المقابل أخلّ بالتزامه بإجبار اسرائيل على وقف اعتداءاته على لبنان
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