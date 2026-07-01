الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة

وانخفض سعر في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3979.41 دولاراً للأوقية. وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي.

وفقدت ‌العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 1.1 في المئة إلى 3992.70 دولاراً.