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عربي و دولي

الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة

2026-07-01 | 01:44
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الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة
الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة

تراجعت ‌أسعار الذهب الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى ⁠لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.


وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3979.41 دولاراً للأوقية. وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي. 

وفقدت ‌العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1.1 في المئة إلى 3992.70 دولاراً. 
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