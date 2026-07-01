عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وقع على عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله"
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وقع على عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله"
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:04
بعد حادثة دبّين.. الجيش يوقف المتورط
02:48
بالفيديو.. تهور مميت على أوتوستراد الضبية
02:29
دعم كويتي للبنان.. نتائج زيارة الحجار إلى الكويت على طاولة عون
02:14
هل يُطرح "الاتفاق الإطاري" في جلسة الغد؟
01:55
بوابات عبور.. ماذا يحصل في الجنوب؟
عربي و دولي
الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة
2026-07-01 | 01:44
A-
A+
الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة
تراجعت أسعار
الذهب
الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين
الولايات المتحدة
وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وانخفض سعر
الذهب
في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3979.41 دولاراً للأوقية. وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي.
وفقدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم
أغسطس
آب 1.1 في المئة إلى 3992.70 دولاراً.
مقالات ذات صلة
الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة
الذهب يتراجع.. كم بلغ سعر الأونصة؟
أسعار الذهب إلى مستويات عالية.. كم بلغت؟
الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة
عربي و دولي
عربي و دولي
لبنان
الجديد
الذهب
اسعار الذهب
العودة الى الأعلى
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟
ترامب اطّلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران.. ولكن!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
03:17
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وقع على عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله"
03:17
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وقع على عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله"
02:06
ماكرون الى سوريا.. ماذا تريد دمشق؟ (المدن)
جاء في صحيفة المدن:
02:06
ماكرون الى سوريا.. ماذا تريد دمشق؟ (المدن)
جاء في صحيفة المدن:
01:49
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟
أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال مقاتلتين باتجاه طائرة مدنية
01:49
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟
أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال مقاتلتين باتجاه طائرة مدنية
يحدث الآن
فن
03:27
الداخلية السورية تكشف تفاصيل سرقة منزل منى واصف.. خطأ واحد أسقط السارق
عربي و دولي
03:17
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وقع على عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله"
محليات
03:04
بعد حادثة دبّين.. الجيش يوقف المتورط
اخترنا لك
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وقع على عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله"
03:17
ماكرون الى سوريا.. ماذا تريد دمشق؟ (المدن)
02:06
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟
01:49
ترامب اطّلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران.. ولكن!
01:40
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد خلال لقائه ويتكوف وكوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان
17:13
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا
16:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:01
بشأن الأجانب المخالفين في لبنان.. بيان للأمن العام
10:31
مصدر رسمي للجديد: اتصالات مكثفة بين الجهات اللبنانية والعربية والدولية المعنية بدعم الدولة اللبنانية في مسارها لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل
2026-05-09
شمس الكويتية عن علاقة احلام مع زوجها مبارك الهاجري: لا يوجد انسان عنده نعمة معروضة
2026-05-18
تحذير.. لا ترتدوا المايوهات الصفراء والسبب!
04:15
باسيل من عين التينة: متفقون مع الرئيس بري برفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها
2026-06-14
يديعوت أحرونوت عن مصدر: وزير الدفاع الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بوزير الحرب الأميركي
بالفيديو
بالفيديو
12:59
مقدمة النشرة المسائية 30-06-2026
2026-06-29
مقدمة النشرة المسائية 29-06-2026
2026-06-28
مقدمة النشرة المسائية 28-06-2026
2026-06-27
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2026
2026-06-27
النشرة الجوية 27-06-2026
2026-06-26
توقيع اطار عمل مشترك بين لبنان واسرائيل
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
11:17
بالأسماء.. عقوبات جديدة على مؤسسات ومسؤولين في حزب الله
عربي و دولي
11:17
بالأسماء.. عقوبات جديدة على مؤسسات ومسؤولين في حزب الله
محليات
04:34
"غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة".. كيف سيكون الطقس؟
محليات
04:34
"غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة".. كيف سيكون الطقس؟
محليات
07:26
مداهمات وتوقيفات.. بيان للجيش
محليات
07:26
مداهمات وتوقيفات.. بيان للجيش
محليات
07:33
من الجميل إلى بري: بقاء سلاح الحزب هو الفتنة بعينها
محليات
07:33
من الجميل إلى بري: بقاء سلاح الحزب هو الفتنة بعينها
محليات
09:18
"التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني": وحدة اللبنانيين خط أحمر والعفو العام أولوية وطنية وإنسانية
محليات
09:18
"التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني": وحدة اللبنانيين خط أحمر والعفو العام أولوية وطنية وإنسانية
عربي و دولي
13:20
طهران تستعد لتشييع خامنئي تحت إجراءات أمنية مشددة
عربي و دولي
13:20
طهران تستعد لتشييع خامنئي تحت إجراءات أمنية مشددة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026