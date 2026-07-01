نائب وزير خارجية إيران: تقرر استخدام جزء من الـ6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجاتنا

اعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ​كاظم غريب آبادي​، "انتهاء المحادثات مع الجانبين القطري والباكستاني في ​الدوحة​، وهو أول اجتماع لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني".



وقال: "طرحنا انتهاكات أميركا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب بلبنان. وناقشنا مع وفد باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأميركية بالمنطقة وتهديدات واشنطن، وأكدنا أن التزامات مذكرة التفاهم تشكل مجموعة متكاملة ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل".



اضاف: "ناقشنا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من الـ6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة، لشراء سلع بناء على احتياجاتنا".



واعلن أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد.