عراقجي: ترامب محق

قال : "الرئيس الأميركي محق تمامًا".

مضيفًا في منشور على منصة "أكس": "يجب تعويض كل من يوفر ممرًا آمنًا للسفن التجارية عبر ".



مؤكدًا انه "لطالما كانت المضيق، وستبقى كذلك إلى الأبد".



وختم : "نسبة 20٪ مبالغ فيها بلا شك. سنكون منصفين".